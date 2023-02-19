В Лесном сильно избили парня и заставляли его признаться в педофилии

В Лесном избили парня с легкой степенью аутизма и эпилепсией. Сейчас молодой человек находится в больнице.

Инцидент случился 17 февраля. Жертвой нападавших стал 21-летний молодой человек по имени Андрей. Его мама Ольга Садвакасова сообщила корреспонденту «Нового Дня», что нападавших было двое и оба должны ее сыну деньги.

Избиение началось в городе, а после Андрей смог вырваться и уехать на автобусе домой. Но хулиганы ворвались к нему в квартиру и продолжили избивать. Со слов мамы пострадавшего, одному обидчику 30 лет, второму 17.

«Когда они его избивали, поняли, что серьезные травмы нанесли. Они из него решили выбить признание, что избили за педофилию. Когда Андрей признался, они ушли», – сообщила она. Ольга рассказала, что ее сын в больнице. Медики диагностировали у него переломы черепа, верхняя часть вмята. Женщина добавила, что полицейские задержали одного подозреваемого.

«Данное преступление не останется безнаказанным. Обращение о помощи от родных потерпевшего действительно поступило в территориальный ОВД. Сыщики уголовного розыска установили, чьих это дело рук. Следственным подразделением полиции уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Проводятся необходимые следственные мероприятия. Основному подозреваемому, правда, самому понадобилась медицинская помощь. Это ранее судимый местный житель, которому самому срочно потребовалась помощь врачей. Дело в том, что, предварительным данным, речь идет о душевнобольном человеке. Как только врачи закончат курс его лечения, полиция продолжит с ним работу», – прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Лесной, Свердловская область, Владислав Тринько

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