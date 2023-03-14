В Лесном из психиатрической лечебницы сбежал подозреваемый в избиении рецидивист

Накануне днем в Лесном из психиатрической лечебницы сбежал Василий Захаров, которого подозревают в избиении 21-летнего молодого человека. Информацию о побеге подтвердил представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«По предварительным данным, ранее судимый за тяжкие преступления гражданин, подозреваемый в очередном рецидиве, к большому сожалению, и ранее отбывал наказание не в местах лишения свободы, а в психиатрической больнице закрытого типа Екатеринбурга, откуда освободился в 2018 году. Накануне он вышел на территорию прогулочного дворика и через забор ретировался в неизвестном направлении. В настоящее время личный состав оперативных служб местной полиции проводит комплекс мероприятий, направленных на установление его местонахождения. Сыщики отрабатывают круг связей, авто и ж/д вокзалы. Тем, кто может владеть сведениями, где скрывается беглец, просьба сообщить в ОВД по линии 02», – сообщил полковник Горелых.

Напомним, 17 февраля в Лесном был избит 21-летний местный житель по имени Андрей. После нападения парень попал в больницу. Ольга – мама потерпевшего – сообщила «Новому Дню», что ее сына выписали. Сейчас молодой человек проходит обследование у платного специалиста, чтобы тот дал заключение по тяжести нанесенных травм.

Лесной, Владислав Тринько

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