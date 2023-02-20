В зоопарке выбирают первого красавца (ФОТО)

В Екатеринбурге началось традиционное февральское голосование за самого красивого питомца. В этом году за победу будут бороться пятеро претендентов.

Как сообщили в зоопарке, один из них – каракал Хьюго, «элегантный и прыгучий мужчина». Хьюго любит уединение и не стремится к славе своего известного сородича из интернета. Его любимое блюдо – сырая курица.

Серощёкий калао Ральф – обладатель выдающегося клюва. Отличается смелостью и любопытством. Любимое лакомство – тёртая морковка.

Енот Михаил переехал в Екатеринбург с севера. Его считают вальяжным и харизматичным. Поселился в отделе прирученных животных и готовится к карьере зоотерапевта. Любимое лакомство – грецкие орехи.

Кенгуру Хагенна Пол – осторожный и внимательный. Обладает необычными для кенгуру пристрастиями в еде. Любимое лакомство – цыплята.

Змееголов – рыба с легкими. Живёт в воде, но крайне нуждается в регулярных глотках атмосферного воздуха. Узнаёт людей, ухаживающих за ним. Любимое лакомство – живые тараканы.

Голосование проходит в официальной группе Екатеринбургского зоопарка «ВКонтакте» до 09:00 22 февраля. Итоги будут торжественно объявлены 22 февраля в 12:00. Всем желающих будет предложена мини-экскурсия «Лучшие мужчины зоопарка». А 23 февраля победителю будет вручен праздничный подарок.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбург, Елена Владимирова

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