Первым красавцем зоопарка стал каракал Хьюго

В Екатеринбургском зоопарке завершилось голосование за самого красивого и обаятельного питомца.

«Вот он, настоящий орел, хотя и кот! Каракал Хьюго доблестно принял на себя титул Зоо-мистер Екатеринбургского зоопарка 2023!» – говорится на странице учреждения «ВКонтакте».

Каракала Хьюго называют очень любопытным и игривым. В вольере у него есть деревья, незаметное укрытие и огромное колесо, в котором он любит бегать. Хьюго чистоплотен, в туалет ходит в специальный лоток. Любимая еда – курица.

За него отдал голос 1051 горожанин. Второе место занял енот Михаил – 656 голосов, третье – кенгуру (366). На четвертом месте – змееголов (314), на пятом – серощекий калао Ральф (189 голосов).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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