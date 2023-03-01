В зоопарке выбирают главную красотку (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке начался ежегодный конкурс «Зоомисс», приуроченный к 8 Марта. Голосование началось 1 марта, а итоги будут подведены 7 марта в 15:00. В этом году на победу претендуют четыре конкурсантки.

Какаду Петрушу сотрудники зоопарка называют «гламурной на вид дамой, но с боевым характером». Она любит проявлять нежность с новыми знакомыми, а старых друзей может и потрепать. Умеет громко урчать от удовольствия.

Двупалый ленивец Ляля – опытная и заботливая мать, а кроме того, обладательница выразительного маникюра. Когти ее не только красивы, но и функциональны – на них можно хоть весь день висеть, зацепившись за ветви. Любит есть виноград и курицу.

Бахромчатая черепаха Хелена – предпочитает оставаться незаметной, маскируется под водоросли. «Гостей встречает улыбкой, однако улыбка эта кровожадная. Если вы окажетесь с Хеленой в одном аквариуме и будете размером с небольшую рыбку, то черепашья улыбка превратится в зияющую бездну, которая затянет вас внутрь», – отмечают в зоопарке.

Фенек Ария появилась в Екатеринбургском зоопарке недавно. Живет в ожидании принца, причем зоочасть уже ведет переговоры с опекунами будущего жениха. Ария предпочитает день проводить в домике, а по ночам веселиться.

Итоги будут подведены на основании голосования, которое пройдет в группе Екатеринбургского зоопарка в ВК.

Напомним, зоомистером в этом году каракал Хьюго.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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