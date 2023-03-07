Корона в ушах не жмет? В зоопарке выбрали первую красавицу (ФОТО)

В зоопарке Екатеринбурга определили победительницу конкурса красоты «Зоомисс-2023».

Как сообщили в зоопарке, с явным отрывом в конкурсе победила фенек Ария, которая получила 1201 голос. «Остается только гадать, что стало главной причиной победы – мимимишная внешность и гигантские уши, активная пиар-компния и накрутка голосов или же богатые литературные традиции? Ведь именно встреченный Антуаном де Сент-Экзюпери в африканской пустыне фенек стал прообразом лиса из его самого известного произведения «Маленький принц», – отметили в зоопарке.

Второе место заняла розовый какаду Петруша, третье – ленивец Ляля. Список красоток, «не теряя своей фирменной улыбки», замкнула бахромчатая черепаха Хелена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»