«Игривый до наглости»: у пустынной лисы Арии появился друг

В Екатеринбургском зоопарке появился новый обитатель: лис-фенек (пустынный лис).

Он составит пару лисичке Арии, которая поселилась в Екатеринбурге в конце прошлого года и уже заслужила титул «Зоомисс-2023».

«Кавалер прибыл к нам из Краснодара. Он на три года старше Арии, ему 6 лет. Характер активный, игривый. По некоторым оценкам – до наглости. Постоянного имени ему еще не присвоили, но, учитывая, что дама – Ария, вероятно, будет что-нибудь музыкальное», – рассказали в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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