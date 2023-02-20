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Понедельник, 20 февраля 2023, 14:24 мск

Новости Екатеринбург

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За отлов бездомных собак станут платить больше

Департамент ветеринарии Свердловской области утвердил новые нормативы расходов на мероприятия по отлову бродячих собак. Старые расценки действовали на протяжении трех лет.

Как говорится в документе, отлов одной собаки теперь будет стоить 483 рубля (раньше – 372). Лечение и маркирование – 586 рублей (раньше – 480), стерилизация – 3285 рублей (раньше – 1647). Возвращение неагрессивных животных на прежнее место обитания обойдется в сумму от 543 до 1709 рублей в зависимости от расстояния. На содержание приютов из бюджета будут выделять средства, исходя из 9 рублей за одну собаку в сутки.

Как уже сообщал «Новый День», проблема бездомных собак остро стоит во многих городах Свердловской области. Например, часто пишут о ней в социальных сетях Серова – там очень много собак в районе пилорамы. По данным СМИ, в январе стая обглодала тело мужчины, который погиб от переохлаждения. В Екатеринбурге стая бездомных собак долго терроризировала жителей новых кварталов Академического. Там животные уже покусали мать с ребенком и проникли на территорию детского сада. Жалуются на собак и жители Алапаевска.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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