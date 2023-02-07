Жители еще одного города просят спасти их от стай бродячих собак

Жители еще одного уральского города, Алапаевска, жалуются на расплодившихся бездомных собак и просят городскую администрацию принять какие-то меры до того, как случится трагедия.

Обращение одной из горожанок опубликовано на странице местной газеты в соцсети. «Прошу власть г.Алапаевска сделать все для безопасности наших детей, внуков и вообще людей. Страшно ходить, такое скопление собак я уже давно не видела. Что в Рабочем, что в Северной части опасно даже сходить в магазин. Детей приходится провожать в школу. Не у всех есть такая возможность. Наверное, скоро нельзя будет отпускать детей в школу. Неужели надо ждать, пока собаки кого-нибудь не загрызут. Сколько было случаев, когда они кусали людей, рвали одежду. Пожалуйста примите меры!!!», – пишет женщина.

Добавим, что в Алапаевске уже бывали случаи, когда собак начинали уничтожать догхантеры. Например, в 2021 году под суд был отправлен мужчина, который расстрелял бездомного пса из двустволки. Он объяснил свой поступок тем, что собаки бросаются на людей.

Как уже сообщал «Новый День», проблема бездомных собак остро стоит во многих городах Свердловской области. Например, много пишут о ней в социальных сетях Серова – там очень много собак в районе пилорамы. По данным СМИ, в январе стая обглодала тело мужчины, который погиб от переохлаждения.

В Екатеринбурге стая бездомных собак терроризирует жителей новых кварталов Академического. Там животные уже покусали мать с ребенком и проникли на территорию детского сада.

Алапаевск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»