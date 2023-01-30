В Серове нашли тело пропавшего неделю назад мужчины. Его обглодали собаки

В Серове нашли тело 33-летнего Павла Савина, который ушел из дома 21 января. По словам знакомых мужчины, тело сильно обглодали бездомные собаки.

Об этом со ссылкой на родственников пишет портал е1.ru.

Официально в полиции подтвердили факт обнаружения тела. «23 января 2023 года в территориальный отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении гражданина, 1989 г. р. О его пропаже сообщили родственники. По данному сообщению были организованы необходимые поисковые мероприятия, в ходе которых днем 29 января 2023 года, вблизи пилорамы по улице Автодорожной в городе Серове, было обнаружено тело мужчины, который родственниками и знакомыми был опознан как указанный без вести пропавший гражданин. Точные данные о гражданине, в том числе наличие судимости, устанавливаются», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту обнаружения тела СУ СК начал процессуальную проверку. Но следователи говорят об отсутствии следов насильственной смерти.

«Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Отметим, что в социальных сетях Серова очень часто пишут о стае бездомных собак в районе пилорамы (как раз там обнаружили тело мужчины). Например, последнее сообщение в группе «ВК Серов» было опубликовано вчера: «Просим администрацию обратить внимание на собак которые находятся по улицы Угольной за жд вокзалом, на каждой пилораме по 10, 15 собак которые никому не нужны и плодятся как кролики. Люди не могут пройти на работу, в магазин, дети в школу. Ужас столько людей не живёт сколько собак, скоро весна что делать как ходить обратите внимание !!!» – пишут жители.

Напомним, в Екатеринбурге стая бездомных собак терроризирует жителей новых кварталов Академического. Там животные уже покусали мать с ребенком и проникли на территорию детского сада.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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