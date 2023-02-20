Полицейского, в чьей машине умер задержанный, оставили под арестом

Сотрудник полиции Павел Горшков, в патрульной машине которого умер задержанный тагильчанин, останется в СИЗО. Как сообщили в пресс-службе областного суда, сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба его адвоката.

«Изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Дзержинского районного суда Нижнего Тагила без изменений, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», – рассказали в суде. Полицейский останется под арестом как минимум до 29 марта.

Напомним, трагедия случилась 29 января. По словам вдовы погибшего, 44-летнего мужчину грубо запихали в автозак. Когда задержанного выволокли наружу, он уже был мертв. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие травмы шейного отдела позвоночника. Двум полицейским – Максиму Онучину и Павлу Горшкову – предъявили обвинение в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Третий полицейский, Максим Ковайкин, проходит в качестве свидетеля. Он один дал показания следствию.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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