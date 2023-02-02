Суд отправил в СИЗО второго полицейского, в чьей патрульной машине умер задержанный

Сегодня в Нижнем Тагиле была избрана мера пресечения двум полицейским – Максиму Онучину и Павлу Горшкову, обвиняемым в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В зале суда сначала арестовали Онучина почти на два месяца. Потом на такой же срок в СИЗО отправили и Горшкова. Третий полицейский, Максим Ковайкин, проходит в качестве свидетеля. Он один дал показания следствию.

Напомним, трагедия случилась 29 января. По словам вдовы погибшего, 44-летнего мужчину грубо запихали в автозак. Когда задержанного выволокли наружу, он уже был мертв. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие травмы шейного отдела позвоночника.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

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