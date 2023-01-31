«Я буду ими заниматься, пока их не посадят», – в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после смерти задержанного в патрульном автомобиле

В Нижнем Тагиле скончался местный житель после задержания полицейскими. Трагедия произошла 29 января. В этот день 44-летний Сергей после кладбища решил навестить товарища в психиатрической больнице. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых АН «Между строк», охранник психиатрической больницы позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории медицинского городка. Вдова отрицает, что ее супруг вел себя неадекватно.

На место прибыли полицейские. «Они грубо засунули его в автозак, перевернув вверх ногами, и зафиксировали так, чтобы он застрял между задней дверью и лавкой. Полицейские не представились, не назвали свои звания, не предъявили удостоверения. Они сказали мне ехать домой. Я не послушалась и поехала следом. Когда они приехали к отделению, муж уже был без сознания, весь синий», – рассказала журналистам жена погибшего.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть задержанного наступила вследствие травмы шейного отдела позвоночника. По факту смерти 30 января следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Жена погибшего будет добиваться правосудия для полицейских, которые задерживали ее мужа. «Я буду ими заниматься, пока их не посадят», – сообщила она корреспонденту «Нового Дня».

Документы предоставлены супругой погибшего.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»