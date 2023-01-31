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«Я буду ими заниматься, пока их не посадят», – в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после смерти задержанного в патрульном автомобиле

В Нижнем Тагиле скончался местный житель после задержания полицейскими. Трагедия произошла 29 января. В этот день 44-летний Сергей после кладбища решил навестить товарища в психиатрической больнице. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых АН «Между строк», охранник психиатрической больницы позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории медицинского городка. Вдова отрицает, что ее супруг вел себя неадекватно.

На место прибыли полицейские. «Они грубо засунули его в автозак, перевернув вверх ногами, и зафиксировали так, чтобы он застрял между задней дверью и лавкой. Полицейские не представились, не назвали свои звания, не предъявили удостоверения. Они сказали мне ехать домой. Я не послушалась и поехала следом. Когда они приехали к отделению, муж уже был без сознания, весь синий», – рассказала журналистам жена погибшего.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть задержанного наступила вследствие травмы шейного отдела позвоночника. По факту смерти 30 января следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Жена погибшего будет добиваться правосудия для полицейских, которые задерживали ее мужа. «Я буду ими заниматься, пока их не посадят», сообщила она корреспонденту «Нового Дня».

Документы предоставлены супругой погибшего.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

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