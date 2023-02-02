В Нижнем Тагиле суд отправил в СИЗО одного из полицейских, в чьей патрульной машине умер задержанный

Сегодня в Нижнем Тагиле определяют меру пресечения полицейским, в автозаке которых скончался задержанный. Первым на заседание привели Максима Онучина. Он свою вину не признал. Заявил, что не было умысла причинять вред здоровью или убивать задержанного. Потому попросил более мягкую меру пресечения.

Тем не менее Онучина арестовали на 1 месяц и 27 дней.

Напомним, трагедия случилась 29 января. По словам вдовы погибшего, 44-летнего мужчину грубо запихали в автозак. Когда задержанного из него выволокли, он уже был мертв. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть задержанного наступила вследствие травмы шейного отдела позвоночника.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

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