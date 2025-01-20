Осуждены полицейские, в автозаке которых умер задержанный

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум сотрудникам полиции, в служебном автомобиле которых два года назад умер задержанный.

Как сообщает пресс-служба облсуда, Максима Онучина приговорили к 4 годам 11 месяцам колонии, а его коллегу Павла Горшкова – к 5 годам.

Напомним, 44-летний тагильчанин Сергей Шамрин погиб 29 января 2023 года. По словам вдовы, сотрудники полиции грубо запихали мужчину в автозак вверх ногами. Когда задержанного выволокли наружу, он уже был мертв. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие травмы шейного отдела позвоночника.

Полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова обвинили в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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