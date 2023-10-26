Полицейских, в машине которых умер задержанный, отпустили домой

Дзержинский суд Нижнего Тагила изменил меру пресечения двум полицейским, которые обвиняются в превышении полномочий, повлекшем смерть человека.

«25.10.2023 Дзержинским судом отправлены под домашний арест Онучин М.А. и Горшков П.И., обвиняемые в превышении должностных полномочий, повлекшем смерть Шамрина С.И.. Домашний арест избран обоим обвиняемым по 29.12.2023», – сообщили в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», 44-летний тагильчанин Сергей Шамрин погиб 29 января 2023 года. По словам вдовы, сотрудники полиции грубо запихали мужчину в автозак. Когда задержанного выволокли наружу, он уже был мертв. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие травмы шейного отдела позвоночника.

В начале февраля двух полицейских, Максима Онучина и Павла Горшкова, обвинили в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и отправили под арест. Третий полицейский, Максим Ковайкин, проходит в качестве свидетеля.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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