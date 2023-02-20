На Среднем Урале ожидаются сильные снегопады и гололед

В Свердловской области объявлено предупреждение о непогоде: 21 февраля на территории региона ожидаются сильные снегопады, на дорогах вероятна гололедица из-за снежного наката.

Погодные условия могут сильно осложнить дорожную обстановку. МЧС рекомендует жителям области по возможности ограничить дальние поездки на автомобилях. За рулем следует быть предельно внимательными – не превышать скорость и избегать резких маневров.

Пешеходам во время снегопада нужно быть осторожными на улицах. Лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, также не стоит находиться рядом с линиями электропередачи. Пожилым людям спасатели советуют ходить с тростью и не брать тяжелые сумки, так как свободные руки помогут сохранить равновесие и избежать падения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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