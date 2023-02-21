Снегопад продолжится до завтрашнего вечера, на дороги вывели сотни снегоуборочных машин

Снегопад в некоторых районах Свердловской области продлится до 22 февраля включительно, а высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров, – прогнозируют синоптики.

Для борьбы со стихией на дороги региона сегодня вышли 400 единиц снегоуборочной техники. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и расчисткой в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля.

«Минтранс региона призывает воздержаться во время снегопада от дальних поездок. Если вам пришлось отправиться в путь, соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте скоростной режим и стиль вождения, учитывая дорожные условия. Не создавайте помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега», – обращаются к водителям профильные ведомства.

Напомним, накануне региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающихся снегопадах. На дорогах вероятна гололедица из-за снежного наката. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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