На проект наземного метро в Екатеринбурге направят 150 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга приняла решение увеличить финансирование проекта наземного метро. В текущем году на развитие сети городских электричек направят 50 миллионов рублей, в 2024 году – 100 миллионов.

«Обсудили с коллегами со Свердловской железной дороги дальнейшие шаги по реализации проекта наземного метро. В развитии транспортной системы Екатеринбурга и других городов агломерации этот проект был и остаётся приоритетным. Его финансирование на этот год и на следующий нами будет увеличено», – сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

В пресс-службе мэрии уточнили, что на текущий момент завершается подготовка технико-экономического обоснования первого этапа проекта. В 2023 году на выполнение мероприятий проекта будет направлено 50 миллионов рублей, а в 2024-м – уже 100 миллионов рублей.

«Для Екатеринбурга и городов агломерации этот проект был и остается приоритетным. Он востребован жителями наших городов и очень важно, чтобы у проекта был региональный статус», – заявил Алексей Орлов.

Фактически еще в прошлом году началась практическая реализация задуманного: были запущены рельсовый автобус «Орлан» из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и ретропоезд «Уральский экспресс», введен единый городской тариф на электричку (35 рублей), открыт малый вокзал в стиле ретро на станции Шувакиш. В ближайшее время завершится модернизация и благоустройство станций «ВИЗ» и «Синие Камни». Там обустроят новые платформы, навесы, ограждения, отремонтируют тротуары и так далее.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников рассказал, что завершается подготовка технико-экономического обоснования первого этапа проекта наземного метро – маршрута «Новокольцовский». Общая протяженность составит 40 километров, в том числе будет проложено 11 км новых путей. Городские «Ласточки» проследуют от жилого сектора, мимо «Екатеринбург-Экспо», будущих объектов фестиваля университетского спорта, логистических центров Кольцовского тракта, до аэропорта Кольцово. Всего будет 17 остановок, в том числе шесть новых: «Таганский ряд», «Готвальда», Студенческая», «Экспо», «Сима-Ленд», и «Аэропорт Кольцово».

Напомним, суть масштабного проекта заключается в запуске регулярного движения электропоездов «Ласточка» по Екатеринбургскому центральному пассажирскому кольцу и связи его со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой, Сысертью, Первоуральском, Ревдой. Перечень городов может быть дополнен.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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