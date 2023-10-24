Для наземного метро в Екатеринбурге зарезервирован участок в Новокольцовском (КАРТА)

Администрация Екатеринбурга зарезервировала земли в Новокольцовском районе для строительства наземного метро. На этом участке предполагается протянуть железнодорожную линию от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово». На маршруте будет пять остановок. Протяженность линии составит 10 километров.

«Маршрут «Новокольцовский» – это часть перспективного Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, включающего также маршрут «Юго-Западный» и диаметральные связи со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой и другими близлежащими городами. Шаг за шагом мы готовим всю необходимую базу для формирования транспортного каркаса, который в перспективе станет мощным импульсом развития не только Екатеринбурга, но и городов-спутников», – сообщил глава города Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

О развитии наземного метро власти Екатеринбурга заговорили в 2021 году. Суть масштабного проекта заключается в запуске регулярного движения электропоездов «Ласточка» по Екатеринбургскому центральному пассажирскому кольцу и связи его со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой, Сысертью, Первоуральском, Ревдой. Маршрут «Новокольцовский» станет первым этапом. Проект наземного метро реализуется совместно с Свердловской железной дорогой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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