В минсоцполитики рассказали, когда придут выплаты на детей с 3 до 7 лет, которые «потеряли» уральцы

Жители Свердловской области жалуются, что в феврале до сих пор не получили выплаты на детей от 3 до 7 лет. «Раньше деньги приходили до 10-12 числа, а сейчас ничего нет. Вторую неделю каждый день заглядываю в онлайн-банк, но там пусто», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Светлана.

По ее словам, выплату она оформляла в связи с невысокими доходами семьи, и из этих денег женщина платит в том числе за детский сад. «В садике просят уже заплатить по квитанции. А у меня нечем. Обычно как раз пособием оплачивали», – поделилась екатеринбурженка.

Такая же ситуация и у других получателей пособия, которые оформляли его по старым правилам – через минсоцполитики (с декабря 2022 года это пособие вошло в состав единого пособия, оформлением и выплатой которого занимается Социальный фонд, – прим. ред.).

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе министерства социальной политики Свердловской области, у уральцев нет повода паниковать: деньги поступят на счета не позднее, чем 28 числа текущего месяца.

«По выплатам, которые проходят через минсоцполитики, задержек нет и не будет. Все выплачивается, с бюджетом порядок, – прокомментировали в пресс-службе. – Выплата на детей с 3 до 7 лет министерством осуществляется в период со 2 по 27 число каждого месяца, плюс сутки – на проведение операций банком. То есть средства могут прийти в любой день до 28 числа включительно. Фиксированной единой даты выплат у нас нет».

Также в министерстве успокоили: если вы оформляли пособие на детей от 3 до 7 лет вплоть до конца декабря 2022 года, то вы продолжите его получать до окончания срока назначения (обычно – ровно год). Подавать заявление на получение единого пособия от Социального фонда до тех пор не нужно. Деньги продолжат приходить на карту по реквизитам, указанным в первом заявлении. Переходить на новое единое пособие нужно будет только после истечения периода назначения предыдущих выплат. И нужно будет обратить внимание: единое пособие выплачивается на следующий месяц после назначения, а не месяц в месяц, как текущие выплаты минсоцполитики.

Как писал «Новый День», новое единое пособие заменяет собой пять ранее действовавших выплат для семей: две ежемесячные на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Всего в Свердловской области на матпомощь смогут рассчитывать порядка 250 тысяч семей. На начало февраля выплата была назначена на 55 тысяч детей и 1,3 тысячи беременных женщин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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