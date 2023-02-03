Новое единое пособие получат 55 тысяч детей в Свердловской области

За месяц новое единое пособие на детей получили более 55 тысяч свердловских семей. Всего Социальный фонд перечислил 478 миллионов рублей.

«Новая мера поддержки была назначена родителям почти 55 тысяч детей и 1,3 тысячи беременных женщин, – сообщили в отделении Социального фонда по Свердловской области. – Для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка».

Как писал «Новый День», новое единое пособие заменяет собой пять ранее действовавших выплат для семей: две ежемесячные на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Всего в Свердловской области на матпомощь смогут рассчитывать порядка 250 тысяч семей.

«Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены, – сообщили в отделении Социального фонда. – Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения ребенком 3 лет. С начала года отделение СФР по Свердловской области одобрило выплаты на 2,6 тысячи первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца 2022-го. Сумма выплат родителям превысила 37,9 миллиона рублей».

Напомним, размер выплаты для беременной женщины, вставшей на учет до 12 недели беременности, составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. Детское пособие составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Пособия будут назначаться по результатам комплексной оценки нуждаемости (оценивается доход семьи, имущество, транспорт, вклады). Отметим, в 2023 году в Свердловской области детский прожиточный минимум составит 14 623 рубля, для взрослых трудоспособных граждан составит этот показатель 15 356 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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