Три тысячи свердловских семей получат новое пособие

В Свердловской области новое единое пособие на детей до 17 лет назначено уже 3 тысячам семей. Первые выплаты придут до конца этой недели.

По информации регионального отделения Социального фонда (бывший ПФР), прием заявлений начался с 28 декабря на портале госуслуг, а 4 января – и в клиентских службах Социального фонда. За этот период принято 30 тысяч заявлений.

«Рассмотрение вновь поданных заявлений сотрудники начали 3 января и на данный момент уже одобрили выплаты более чем на 3 тысячи детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение этой недели. Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат более 300 беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение, – сообщили в пресс-службе. – Также одобрены выплаты на 226 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия».

Как писал «Новый День», новое единое пособие заменяет собой пять ранее действовавших выплат для семей: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячную выплату по беременности. Всего в Свердловской области на выплаты смогут рассчитывать порядка 250 тысяч семей.

Размер выплаты для беременной женщины, вставшей на учет до 12 недели беременности, составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. Детское пособие составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Пособия будут назначаться по результатам комплексной оценки нуждаемости (оценивается доход семьи, имущество, транспорт, вклады). Отметим, в 2023 году в Свердловской области детский прожиточный минимум составит 14 623 рубля, этот показатель для взрослых трудоспособных граждан составит 15 356 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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