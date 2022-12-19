Единое социальное пособие получат 250 тысяч свердловских семей

С 1 января 2023 года в России появится единое пособие для беременных женщин и нуждающихся семей с детьми, которое объединит шесть существующих видов господдержки.

Как сообщили в ДИПе, в Свердловской области на выплаты смогут рассчитывать порядка 250 тысяч семей. Оператором новой системы станет Социальный фонд России – так будет называться ведомство, созданное на основе пенсионного фонда и фонда социального страхования, которое также заработает с 1 января 2023 года.

«C точки зрения оценки демографических показателей выходим на ориентир в 250-260 тысяч семей-получателей пособия. Важно, что мы создаем для них сквозное прозрачное пространство поддержки от 12 недели беременности до исполнения ребенку 17 лет. При этом семьи, которым уже назначены отдельные пособия, могут выбрать, продолжить получать их у нас, или оформить новое, единое», – заявил министр социальной политики Андрей Злоказов.

Единое пособие объединит шесть существующих выплат: пособие беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, выплату на первого ребенка до трех лет, выплату на третьего ребенка до трех лет, пособие на детей от 3 до 8 лет, пособие на детей от 8 до 17 лет.

Размер выплаты для беременной женщины, вставшей на учет до 12 недели беременности, составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. Детское пособие составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Пособия будут назначаться по результатам комплексной оценки нуждаемости. Отметим, в 2023 году в Свердловской области детский прожиточный минимум составит 14 623 рубля, этот показатель для взрослых трудоспособных граждан составит 15 356 рублей.

Пособие можно оформить в электронном виде на едином портале «Госуслуги», в МФЦ и непосредственно в офисе Социального фонда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»