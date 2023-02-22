Полицейские нашли пропавшего в Екатеринбурге 8-летнего мальчика

Пропавший в Екатеринбурге 8-летний мальчик Макар найден живым. Сотрудники полиции нашли ребенка на улице Военной.

По предварительной информации, противоправных действий в отношении школьника не совершено, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. О пропаже мальчика стало известно вчера вечером. Макар ушел на прогулку около 16:00 из двора дома по улице Колхозников и не вернулся. В ночное время его заметили в торговом киоске на Вторчермете. Ранее школьник никогда не убегал из дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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