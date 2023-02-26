На Урал идут сильные снегопады

В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, 27 февраля на Урале ожидаются порывы ветра до 15 м/с,​ сильные осадки в виде снега.

Снег может осложнить дорожную обстановку, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки.

Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

О возникновении ЧП нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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