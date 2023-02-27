Водителей предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах

ГИБДД Свердловской области выпустила предупреждение для водителей: в регионе ожидается мокрый снег, что может привести к увеличению аварий на дорогах.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», – говорится в обращении.

Напомним, накануне ГУ МЧС по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение: 27 февраля на Урале ожидаются порывы ветра до 15 м/с, сильные осадки в виде снега.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидаются перепады температур от -2...+3 градусов днем до -3...-8 °C ночью, мокрый снег, гололедица. Завтра днем – от -4 до +1 °C, до -8° ночью, осадки станут умеренными.

Екатеринбург, Анстасия Истомина

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