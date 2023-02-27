Инвесторы «Баден-Бадена» встретились с противниками строительства спа-комплекса

Жители Сысерти, которые выступают против строительства термального комплекса «Баден-Баден» на горе Бессоновой, встретились с инициаторами проекта. Обсуждение оказалось бурным, придти к единому мнению сторонам пока не удалось.

Встреча состоялась в помещении местного туристско-информационного центра, который не смог вместить всех желающих. Часть противников строительства стояли не улице. Как сообщает газета «Наша Сысертская неделя», люди заявили представителю компании, директору по строительству Александру Бирюлину, что ему нужно выбирать другой участок под спа-комплекс. «В основном выступали против строительства на горе. Тех, кто выступал за, встречали непониманием. За два часа у ТИЦ собрано 169 подписей против строительства на горе терм. Сбор сегодня продолжится до 15 часов. Также сбор идет завтра, с 12 до 15 часов у ТИЦ. По итогам встречи принято решение проводить еще встречи. Нам обещали, что, пока не найдут компромиссное решение с населением, экскаваторов на горе не будет», – пишет издание.

Одновременно противники комплекса собирают подписи под петицией, в которой говорится: «Что мы оставим нашим потомкам: отравленный хлором обмелевший пруд с уродливыми бетонными конструкциями на берегу или чистую водную гладь и гору Бессонова с её уникальной растительностью и панорамой?! Строительство Баден-Бадена на склоне горы убьёт не только растительность, но и исторический вид города. А самое главное – расположение такого сооружения в водоохранной зоне может привести к необратимым нарушениям экологии города и района, ведь река Сысерть является источником питьевой воды не только для нас, но и для поселений, находящихся ниже по течению». Петицию подписали 1953 человека.

Сысерть, Елена Владимирова

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