На пути инвесторов спа-комплекса «Баден-Баден» может встать историческая экспертиза

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области обеспокоено возможным строительством на горе Бессоновой в Сысерти. В ведомстве считают, что сначала необходимо провести историко-культурные исследования горы – возможно, найдутся основания для ее включения в реестр объектов культурного наследия.

Ранее к специалистам управления обратились местные жители, которые выступают против строительства на Бессоновой спа-комплекса «Баден-Баден». Жители города указали, что с горой связано множество исторических событий, легенд и художественных произведений, более того – она изображена на гербе Сысертского района.

В ответе из управления, который опубликовал паблик газеты «Наша Сысертская неделя» «ВКонтакте», говорится: «Гора Бессонова не относится к объектам культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. В то же время Управление разделяет обеспокоенность по поводу планируемого строительства на территории горы Бессоновой. В связи с этим Управлением в адрес Администрации Сысертского городского округа направлено обращение о необходимости проведения историко-культурных исследований горы Бессоновой... В случае если будут основания для включения горы Бессоновой в реестр объектов культурного наследия, администрация СГО должна будет подать в Управление заявление».

Как уже сообщал «Новый День», месяц назад жители Сысерти, которые выступают против строительства термального комплекса «Баден-Баден» на горе Бессоновой, встретились с инициаторами проекта. Обсуждение оказалось бурным, но людям пообещали, что, пока инвесторы не найдут компромиссное решение с населением, экскаваторов на горе не будет. Одновременно противники комплекса собирают подписи под петицией в интернете, в которой говорится: «Строительство Баден-Бадена на склоне горы убьет не только растительность, но и исторический вид города. А самое главное – расположение такого сооружения в водоохранной зоне может привести к необратимым нарушениям экологии города и района, ведь река Сысерть является источником питьевой воды не только для нас, но и для поселений, находящихся ниже по течению». На сегодня петицию подписали 2076 человек.

Сысерть, Елена Владимирова

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