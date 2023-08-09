Бастрыкин прислушался к противникам строительства «Баден-Бадена» в Сысерти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией со строительством спа-комплекса «Баден-Баден» в Сысертском районе, против которого выступают местные жители.

Общественники Сысерти оставили обращение в электронной приемной Бастрыкина «ВКонтакте». Они написали, что не согласны с застройкой природной и исторической достопримечательности – горы Бессонова. В качестве одного из аргументов указано, что в июле текущего года на месте строительства обнаружены археологические находки конца XVIII века, в связи с чем необходимо приостановить работы для проведения соответствующих изысканий. Кроме того, в сентябре 2021 года была подана заявка на включение горного массива в реестр объектов культурного наследия, однако охранный статус территории не присвоен, строительство не остановлено, что, по мнению местных жителей, приведет к разрушению исторического облика центральной части города.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Надбитову доложить о результатах проверки по сообщению о несогласии граждан с застройкой горы Бессонова.

Напомним, в феврале жители Сысерти, которые выступают против строительства термального комплекса «Баден-Баден» на горе Бессоновой, встретились с инициаторами проекта. Обсуждение оказалось бурным, но людям пообещали, что, пока инвесторы не найдут компромиссное решение с населением, экскаваторов на горе не будет. Одновременно противники комплекса начали собирать подписи под петицией в интернете, в которой говорится: «Строительство Баден-Бадена на склоне горы убьет не только растительность, но и исторический вид города. А самое главное – расположение такого сооружения в водоохранной зоне может привести к необратимым нарушениям экологии города и района, ведь река Сысерть является источником питьевой воды не только для нас, но и для поселений, находящихся ниже по течению». На сегодня петицию подписали 2098 человек.

Сысерть, Елена Владимирова

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