Екатеринбуржцы высказались о строительстве второго небоскреба за Домом контор

В администрации Екатеринбурга подвели итоги общественных обсуждений проекта межевания территории в границах улиц Малышева – Радищева – 8 Марта – Вайнера, где планируется построить 30-этажную гостиницу.

В обсуждении приняли участие 37 человек, из которых 25 одобрили проект, 12 выступили против. Аргументы противников были стандартными для объектов такого типа: еще один небоскреб в историческом центре города не нужен; в квартале ухудшится транспортная ситуация; инженерные коммуникации будут перегружены.

Администрация дала уже привычные ответы: документ соответствует Генплану города и правилам землепользования и застройки; выдача разрешения на строительство осуществляется на основании положительного заключения экспертизы проектных документов.

Напомним, планируется, что в здании будет 30 этажей (+2 подземных), общая площадь помещений составит 26 549 кв. м. В здании разместится гостиница из 395 номеров на 500 постояльцев, с подземным паркингом на 39 машиномест и открытой автостоянкой на три машиноместа. Въезд-выезд с улицы Малышева хотят организовать за счет сноса дома № 38б. Въезд с улицы 8 Марта будет осуществляться по существующему проезду.

В описании добавляют: «Внутриквартальная территория характеризуется как стихийнозастроенная. Квартал расположен в историческом центре города Екатеринбурга, в этой связи на территории расположено большое количество исторической застройки, в том числе объектов культурного наследия. Историческая застройка сосредоточена вдоль улицы 8 Марта, застройка по улицам Малышева, Радищева и Вайнера относится к разным временным периодам – от начала XX века до современной застройки». Всего на территории квартала находится 17 объектов ОКН, их планируется сохранить. Срок реализации проекта – 2025-2028 гг.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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