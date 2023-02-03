Началось обсуждение проекта 30-этажной гостиницы за Домом контор

В Екатеринбурге началось общественное обсуждение проекта 30-этажной гостиницы в историческом центре города, в квартале улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера, рядом с существующим апарт-отелем «Радиус».

В материалах, опубликованных на сайте мэрии, сообщается, что в здании будет 30 этажей (+2 подземных), общая площадь помещений составит 26 549 кв. м. В здании разместится гостиница из 395 номеров на 500 постояльцев, с подземным паркингом на 39 машиномест и открытой автостоянкой на три машиноместа. Въезд-выезд с улицы Малышева хотят организовать за счет сноса дома № 38б. Въезд с улицы 8 Марта будет осуществляться по существующему проезду.

В описании добавляют: «Внутриквартальная территория характеризуется как стихийнозастроенная. Квартал расположен в историческом центре города Екатеринбурга, в этой связи на территории расположено большое количество исторической застройки, в том числе объектов культурного наследия. Историческая застройка сосредоточена вдоль улицы 8 Марта, застройка по улицам Малышева, Радищева и Вайнера относится к разным временным периодам – от начала XX века до современной застройки». Всего на территории квартала находится 17 объектов ОКН, их планируется сохранить.

Срок реализации проекта – 2025-2028 гг.

Жители Екатеринбурга имеют право вносить свои замечания и предложения до 14 февраля включительно. Это можно сделать через сайт обсуждения.екатеринбург.рф; написав письмо в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, к. 245; посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу: пр. Ленина, 24а, к. 254.

Напомним, в октябре 2021 года Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга не одобрил планы по строительству 30-этажного гостиничного комплекса «Радиус-2» на улице Малышева. Архитекторы посоветовали застройщику доработать проект с учетом высказанных замечаний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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