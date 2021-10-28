Градсовет Екатеринбурга отложил строительство 30-этажной гостиницы за Домом контор (ФОТО)

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга не одобрил планы по строительству 30-этажного гостиничного комплекса «Радиус-2» на улице Малышева. Архитекторы посоветовали застройщику доработать проект с учетом высказанных замечаний.

Новое здание высотой в 100 метров предполагается построить за Домом контор рядом с уже существующим апарт-отелем «Радиус». Заказчиком проекта выступает компания ООО «Регент», разработкой занималось «ПФ Востокпроект». Согласно документам, площадь гостиничных номеров составит 12,6 тысячи квадратных метров, площадь офисов – 465 квадратных метров. Подземная автостоянка будет рассчитана на 48 машин.

Автор проекта Евгений Трубецков сообщил, что сейчас въезд на территорию «Радиуса» возможен только через узкий проезд. Строители хотели бы расширить его, но для этого необходимо снести дом на Малышева, 38б. По словам архитектора, владелец здания согласен уступить его.

Разработчики проекта также уверены, что возведение гостиницы не нарушит охранных зон архитектурных памятников, которые окружают участок застройки. Речь идет о пяти объектах: дома № 12, 19, 19б и 21 по улице 8 Марта и Дом контор на Малышева, 42. Как пояснил заместитель начальника отдела госохраны объектов культурного наследия Максим Семериков, защитные границы четырех зданий носят временный характер и прекратят действие, когда будут утверждены нормативные охранные зоны. Тем не менее, серьезных ограничений на стройку в этом квартале нет.

Мнения участников градсовета мэрии по поводу проекта «Радиус-2» разделились. Архитектор Михаил Вяткин заявил, что строительство таких высоток необходимо, так как они «разрезают» слишком крупные городские кварталы. «Как сочетать высотное здание с исторической застройкой? Я всегда привожу пример – канадский Ванкувер. Там старая застройка сохраняется по периметру, а внутри кварталов строятся высотки. И это один из лучших городов в мире по комфорту проживания. И давайте не будем играть в кошки-мышки. Если город укрупняется и растет вверх, то транспортной обеспеченности мы никогда не достигнем. Надо откровенно сказать: если хочешь жить или работать в центре города, езди на общественном транспорте. Некуда ставить машины – надо запретить въезд, и все, проблема решена», – выступил Вяткин.

Бывший главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев отметил, что проект только называется гостиницей, а на самом деле инвестор хочет построить жилой дом. «Зачем нам сказки рассказывают? Это никакая не гостиница, а жилье на 12 тысяч квадратных метров, которое пройдет на продажу. Вот это и надо обсуждать. Пока нет проекта планировки этой территории, заниматься постановкой домиков тут невозможно», – прокомментировал специалист.

Замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков согласился с этим мнением: «Я тоже воспринимаю этот проект как жилой дом. То есть это 25 дошкольников и еще 52 школьника в нагрузку социальной инфраструктуре. Если мы согласимся с этим проектом, то дадим зеленый свет всем инвесторам: можно строить 12 тысяч квадратов жилья в центре. А я считаю, это недопустимо».

Представители близлежащего жилого дома на улице Вайнера тоже возмутились: «На этот проект страшно смотреть. Когда появилось первое здание «Радиус», у нас полностью был заблокирован проезд к дому. Мы долго воевали за него, и вот теперь нам создают новую проблему – эту стометровую высотку».

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов предложил закончить дискуссию и не голосовать за проект высотной гостиницы. «Предлагаю проработать сначала проект планировки, с учетом прозвучавших здесь мнений, а уже потом вернуться к этому зданию. Градсовет и нужен, чтобы рассматривать такие резонансные проекты», – заключил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

Гонки мусоровозов прошли в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / Распечатать или прикрепить в мобильное приложение: что сделать, чтобы QR-код всегда был под рукой. / В Свердловской области отменяется особый противопожарный режим. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»