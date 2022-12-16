В историческом центре Екатеринбурга появится 30-этажный отель

Екатеринбургская комиссия по землепользованию и застройке приняла решение об увеличении плотности застройки в историческом квартале улиц Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера.

Как написал в соцсети депутат гордумы Дмитрий Сергин, здесь появится новый гостиничный объект (апартаменты) площадью около 27 000 кв. м и высотой 30 этажей (плюс два подземных). Также внутри квартала будет обустроена зеленая зона.

«Благодаря строительству новых тротуаров сформируются новые транзитные пешеходные потоки между Малышева и Радищева, и между 8 Марта и Вайнера», – добавил депутат.

«Новый День» уже писал об этом проекте. Новое здание высотой в 100 метров предполагается построить за Домом контор рядом с уже существующим апарт-отелем «Радиус». Заказчиком проекта выступает компания ООО «Регент», разработкой занималось «ПФ Востокпроект». Согласно документам, площадь гостиничных номеров составит 12,6 тысячи квадратных метров, площадь офисов – 465 квадратных метров. Подземная автостоянка будет рассчитана на 48 машин.

В октябре этого года архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга не одобрил планы по строительству отеля и посоветовал застройщику доработать проект с учетом высказанных замечаний.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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