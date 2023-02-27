Уральские предприятия и депутаты подверглись новым санкциям Запада

Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении 87 физических и 33 юридических лиц в России. Под ограничения попали научно-технические, машиностроительные и военно-промышленные предприятия, а также банки и общественные организации.

В санкционном списке есть пять свердловских предприятий: Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), УПКБ «Деталь», Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод, Каменск-Уральский металлургический завод. Санкции вступили в силу 25 февраля.

Днем ранее Уралвагонзавод и ОКБ «Новатор» попали в санкционный список Канады, а Уральский банк реконструкции и развития оказался в блокирующем листе Минфина США.

Персональным санкциям Канады подверглись депутаты Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев, Лев Ковпак и Александр Демин. Муцоев также попал в санкционный список Евросоюза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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