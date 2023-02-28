После оттепели на Урал снова придут морозы

Погоду в первые весенние дни в Свердловской области будет определять очередной циклон, который принесет с собой осадки и заметное похолодание. Впрочем, сильных снегопадов больше не ожидается.

Как сообщает Уралгидрометцентр, после оттепели температура воздуха понизится до обычных для начала марта значений: ночью -10…-15 °C, днем -4…-9°. В выходные дни 4 и 5 марта, а также в начале следующей недели вероятны ночные морозы до -16 градусов, а на севере области до -22. Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне -3…-9 °C, на севере – до -12°.

Синоптики отмечают, что с 21 по 27 февраля на Среднем Урале выпало 40-100% месячной нормы осадков. Екатеринбург также не стал исключением, в городе выпало 80% месячной нормы снега.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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