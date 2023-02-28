Поезда дальнего следования перешли на постное меню

В связи с наступлением Великого поста в поездах дальнего следования начали подавать блюда специального меню, приготовленные без продуктов животного происхождения: мяса, молока, рыбы, яиц.

Например, в вагонах-ресторанах поездов формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании подают овсяную кашу с сухофруктами, щи из свежей капусты с картофелем, картофельные драники с грибным соусом, яблоко печеное с грецкими орехами и медом. В вагонах-бистро постящимся предложат салат из фунчозы с овощами и орешками кешью, овощи тушеные с грибами шиитаке и апельсином, рафаэлло из сухофруктов. Желающие могут по-прежнему заказывать блюда из мяса.

Напомним, Великий пост у православных продлится с 27 февраля по 16 апреля, до главного христианского праздника – Пасхи. Протоиерей Игорь Бачинин в интервью «Новому Дню» рассказал, почему ограничения в еде и даже посещение храма – не главное во время поста. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/interview/787689.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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