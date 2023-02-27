Великий пост без отказа от еды и без молитвы – это возможно? Интервью со священником

В понедельник начинается Великий пост, который продлится с 27 февраля по 16 апреля, до главного христианского праздника. Почему ограничения в еде и даже посещение храма – не главное во время поста, в интервью «Новому Дню» рассказал протоиерей Игорь Бачинин.

– Отец Игорь, нужно ли современному человеку во время поста воздержание от определенной пищи? Или сейчас актуальнее ограничение каких-то других мирских радостей?

– Воздержание от пищи не самое главное. Надо не от радостей воздерживаться, а к ним приближаться. К сожалению, само понятие радости заменили понятием «удовольствие». А что собой радость представляет на самом деле? Вся жизнь христианина – путь к ней. Но часто бывает, что когда люди думают о религиозной жизни, то соотносят ее с внешним – с храмом, с обрядами, в которых человек мало понимает и оттого бывает смущен. Но это внешнее никогда не было главным. Христианство – это о радости, любви, свободе. О том, к чему стремится каждый человек. И пост дает ответ на вопросы, как к ним прийти. Те, кто понимает смысл поста, – не как внешнюю форму, не как обряд, не как пост ради поста, – помнят, что Великий пост оканчивается главным событием в жизни всего мироздания, Христовым Воскресением. И тут важно, что оно значит для человека: историческое событие в жизни израильского народа? Время, когда в церкви куличи освящают? Или все же праздник праздников?

На Пасху мы говорим: «Христос Воскрес!» Можно эти слова произнести, потому что надо, а можно – потому что это имеет отношение к тебе, к твоему личному воскресению. И когда человек это понимает, то и сам праздник наполняется другим смыслом. И пост тоже, потому что становится путем к этому событию. И когда это все человек понимает, ограничения ему в радость, он предвкушает то внутреннее состояние, которое придет, когда закончится четыредесятница. Если же человек этого не понимает, то для него окончание поста – это когда снова наконец-то можно есть бутерброды с колбасой. Это тоже какая-то степень радости, но ей можно только улыбнуться и спросить: «А ты большего не хотел в своей жизни получить?»

– Как вы считаете, в пост допускается ходить в рестораны, которые предлагают постное меню? Или все-таки это лишнее?

– Думаю, тут какого-то жесткого ответа – так или иначе – не должно быть. В Писании сказано: все можно. Это значит, что человек, имеющий свободу, может все, только ему не все нужно, не все полезно. И для того, кто постится, важно найти эту пользу – например, может он пойти в ресторан к другу на день рождения, чтобы не огорчить его и не нарушить пост? Может, он еще и с другом поговорит и тоже привлечет его к духовному подвигу. Внешняя среда никогда не была препятствием для соблюдения поста.

– Меру поста для себя каждый сам определяет. Или человеку с этим все же нужна помощь Церкви?

– Мера поста – дело индивидуальное. Она зависит, в первую очередь, от ревности человека. С другой стороны, в Писании есть такие слова: «Радение не по разумению». Если человек берет на себя духовный труд, к которому он не расположен, то, как правило, на первом этапе у него все легко получается, а потом все так же быстро и заканчивается, человек впадает в отчаяние и, конечно, никакой радости и пользы от поста не получает. Полагаю, правильным был бы принципиально иной подход – лучше меньше да лучше.

У нас есть бытовое представление о посте, заключающееся в гастрономической части. Многие люди именно так его и воспринимают – на какое-то время ограничиться в еде. Но продукты не имеют отношения к посту, они имеют отношение к внутреннему устроению человека. И когда человек отказывается или ограничивает потребление тяжелой белковой пищи, это дает возможность раскрыть полноту внутренней жизни. В этой внутренней жизни важно подняться на какой-то рубеж и на нем удержаться, чтобы на следующий пост наметить следующий рубеж. А не так что воздержался на время – и вернулся к объеданию.

– Поста без молитвы не бывает? Или это не так существенно?

– С молитвой бывает такое начетничество, вычитывание определенного объема текстов. И в таком случае это каторга для человека. Когда я начинал путь в Церкви, мне тоже сказали: «Надо». И, с одной стороны, ты читаешь, а с другой думаешь: «Сколько там еще осталось-то до конца?». Читаешь, а радости от этого не испытываешь. А если понять смысл, если ощутить радость общения с тем, к кому ты обращаешься, молитва никогда не будет в тягость. Если осознать молитву как путь к любви и радости, человек будет искать время и возможность испытать вновь это чувство. Для этого и существует Церковь. Не как сооружение, а как собрание людей, объединенных верой. А объединяются ради чего? Чтобы достичь любви и радости, войти в Царствие Небесное, достичь святости. Церковь об этом говорит не в умозрительных образах – нас в храме встречают лики святых. Говорится в Писании, что тот, кто был искушен, может и искушаемым помочь. И когда человек знает жизнеописание, историю святого, обращается к нему с молитвой, он знает, что ему святой поможет, не оставит его.

– Есть такая расхожая фраза: главное в пост не есть людей…

– Эта фраза к духовной жизни не имеет никакого отношения. Когда мы говорим о христианской традиции, чему учат все святые отцы и опыт Церкви? Себе внемли. Внимание к своей внутренней жизни – первостепенная задача для каждого. Потому что если человек имеет это внимание, у него появляется предмет изменения. Главная задача христианина – внутреннее изменение. Другие люди в этом отношении могут быть помощниками для нас на этом пути.

Я больше 30 лет занимаюсь с теми, кто к нам приходит с разными формами зависимости. Сначала приходят родственники страждущих, потом сами страждущие, потом они своих родственников начинают приводить. Конечно, сначала между ними существуют всевозможные конфликты. Но я глубоко убежден в том, что наши близкие – не хорошие и не плохие, они именно такие, какие необходимы нам для внутреннего изменения. Если я в нем проявляю нерадение, Господь своим промыслом начинает с помощью окружающих меня людей подвигать к этому изменению. С христианской точки зрения любой человек – это наш ближний, вместе с которым мы призваны выполнить христианский долг, который нам заповедовал Господь. Он сказал – по тому узнают, что вы мои ученики, что вы мир и любовь между собой иметь будете.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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