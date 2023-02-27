Начался Великий пост. Что можно и что нельзя делать

У православных христиан сегодня начался Великий пост, самый строгий и длительный, символизирующий 40-дневное пребывание Христа в пустыне. Пост продлится с 27 февраля и до 15 апреля включительно.

Первый день и первая неделя Великого поста вообще считаются самыми строгими. Однако в Екатеринбургской епархии напоминают, что полный отказ от еды в первый день поста предписан только монастырским уставом, то есть для послушников, монахов, клириков. Мирянам же рекомендовано сухоядение – т. е. отказ от пищи, прошедшей термическую обработку, и от растительного масла. «Меру поста каждый верующий должен определять сам, посоветовавшись со священником. В Чистый понедельник держать пост следует максимально строго, но обязательно учитывая свои возможности», – напомнили там.

О том, почему пост – это не только и не столько воздержание от пищи и прочих мирских радостей, можно ли обойтись в этот период без посещения храма и молитвы, читайте в интервью «Нового Дня» с протоиереем Игорем Бачининым.

Екатеринбург, Елена Сычева

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