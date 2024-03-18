У православных начался Великий пост. Что можно и что нельзя

У православных христиан с сегодняшнего дня начался Великий пост, самый длительный и строгий в году. Он продлится с 18 марта до 4 мая включительно, а 5 мая будет отмечаться Пасха.

«Первые дни Великого поста считаются, наряду со Страстной седмицей, самыми строгими не только в предпасхальный период, но и в году. В первый день Великого поста, Чистый понедельник, бывало даже принято отказываться от пищи вовсе. От современных верующих не требуется такое телесное испытание. Но и сейчас именно эти первые дни задают настрой на следующие недели. Не только в церкви и за столом заметны перемены. Вся жизнь христианина в этот период должна становиться тише и размереннее, из нее должна уходить бессмысленная суета», – напомнили в Екатеринбургской епархии.

Принято считать, что строгость Великого поста – в отказе от всей пищи животного происхождения, нельзя есть мясо и рыбу, молочные продукты, яйца. Но священнослужители напоминают, что воздержание от определенной еды – не главное. «Надо не от радостей воздерживаться, а к ним приближаться. К сожалению, само понятие радости заменили понятием «удовольствие». А что собой радость представляет на самом деле? Вся жизнь христианина – путь к ней. Но часто бывает, что когда люди думают о религиозной жизни, то соотносят ее с внешним – с храмом, с обрядами, в которых человек мало понимает и оттого бывает смущен. Но это внешнее никогда не было главным. Христианство – это о радости, любви, свободе. О том, к чему стремится каждый человек. И пост дает ответ на вопросы, как к ним прийти. Те, кто понимает смысл поста – не как внешнюю форму, не как обряд, не как пост ради поста, – помнят, что Великий пост оканчивается главным событием в жизни всего мироздания, Христовым Воскресением. На Пасху мы говорим: «Христос Воскрес!» Можно эти слова произнести, потому что надо, а можно – потому что это имеет отношение к тебе, к твоему личному воскресению. И когда человек это понимает, то и сам праздник наполняется другим смыслом. И пост тоже, потому что становится путем к этому событию. И когда это все человек понимает, ограничения ему в радость, он предвкушает то внутреннее состояние, которое придет, когда закончится четыредесятница. Если же человек этого не понимает, то для него окончание поста – это когда снова наконец-то можно есть бутерброды с колбасой. Это тоже какая-то степень радости, но ей можно только улыбнуться и спросить: «А ты большего не хотел в своей жизни получить?» – рассказал в интервью «Новому Дню» протоиерей Игорь Бачинин. Полный текст беседы с ним можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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