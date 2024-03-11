У мусульман начался священный месяц Рамадан, во время которого верующие соблюдают пост и чаще молятся. Принимать пищу нельзя с восхода солнца и до заката. Как и в других традиционных верованиях, пост предназначен для большего обращения к духовному, а не как самоцель – меньше есть или как метод.

Первый день поста у мусульман в этом году 11 марта, а закончится он 9 апреля. На следующий день, 10 апреля, верующие будут праздновать Ураза-байрам.

Отметим, что через неделю начнется Великий пост у православных, который продлится до Пасхи. Праздник Светлого Христова Воскресения выпадает в этом году на 5 мая.

«Воздержание от пищи не самое главное. Надо не от радостей воздерживаться, а к ним приближаться. К сожалению, само понятие радости заменили понятием «удовольствие». А что собой радость представляет на самом деле? Вся жизнь христианина – путь к ней. Но часто бывает, что когда люди думают о религиозной жизни, то соотносят ее с внешним – с храмом, с обрядами, в которых человек мало понимает и оттого бывает смущен. Но это внешнее никогда не было главным. Христианство – это о радости, любви, свободе. О том, к чему стремится каждый человек. И пост дает ответ на вопросы, как к ним прийти. Те, кто понимает смысл поста, – не как внешнюю форму, не как обряд, не как пост ради поста, – помнят, что Великий пост оканчивается главным событием в жизни всего мироздания, Христовым Воскресением», – объяснял в интервью «Новому Дню» протоиерей Игорь Бачинин. Полную версию текста можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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