В Свердловской области загорелась лыжная база

В городе Тугулыме Свердловской области загорелась лыжная база «Дружба». Огнем охвачено административное здание. Пожар ликвидируют 11 человек и четыре машины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.
Тугулым, Марина Иванова
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