В Свердловской области загорелась лыжная база

В городе Тугулыме Свердловской области загорелась лыжная база «Дружба». Огнем охвачено административное здание. Пожар ликвидируют 11 человек и четыре машины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

Тугулым, Марина Иванова

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