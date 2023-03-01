На Урале не станут проводить проверку систем оповещения

В Свердловской области не будут проводить проверку систем оповещения, передает «Новый День». Ранее администрации некоторых муниципальных образований предупредили жителей городов, что днем 1 марта включатся тревожные сирены, однако решение было пересмотрено.

Напомним, за последние две недели в российских регионах люди уже дважды слушали фейковые сигналы тревоги – неизвестные взламывали серверы телеканалов и радиостанций и запускали оповещение о том, что людям необходимо пройти в укрытие из-за воздушной атаки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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