К концу недели в Екатеринбурге резко похолодает

К концу рабочей недели в Екатеринбурге похолодает – днем в пятницу ожидается до -10 градусов, ночью до -17. В ближайшие дни будет пасмурно, прогнозируются осадки.

Впрочем, в выходные будет теплее. В субботу до -6 °C, в воскресенье до -3°, а к началу следующей рабочей недели в Екатеринбурге начнутся оттепели. В понедельник будет +1, мокрый снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

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