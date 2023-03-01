Верхнепышминский трамвай перевез за полгода более полумиллиона пассажиров

Трамвайное направление Екатеринбург – Верхняя Пышма отмечает полгода со дня открытия. Это – первый в России междугородний маршрут такого типа. Он был запущен 31 августа 2022 года. За шесть месяцев работы новые трамваи «Львенок» перевезли около 550 тысяч пассажиров. При этом в зимний период пассажиропоток составил 245 тысяч человек.

Большую часть поездок пассажиры оплачивали банковской картой – 85,3%. Еще 5,9% поездок были оплачены транспортной картой «ЕКАРТА», отметили в компании-перевозчике «Верхнепышминский трамвай».

«Приближенность Верхней Пышмы к уральской столице позволила многим горожанам оптимизировать привычный маршрут дом-работа. Сегодня жители обоих городов используют трамвай для поездок в выходные дни как в торговые центры Екатеринбурга, так и в обратную сторону – в музейный комплекс УГМК, Верхнепышминский исторический музей, Манин парк», – рассказал Иван Соломин, глава городского округа Верхняя Пышма.

«Вот уже полгода современные трамваи помогают жителям Екатеринбурга и Верхней Пышмы быстро и с комфортом перемещаться между городами. Мы рады, что пассажиры оценили удобство трамвая и его преимущество перед личным транспортом, ведь в пиковые часы он легко преодолевает пробки на дорогах по выделенной линии», – отметил генеральный директор ООО «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков.

На маршруте курсируют современные низкопольные трамваи «Львенок», которые оборудованы валидаторами, USB-розетками, системой климат-контроля и медиапанелями. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопка вызова водителя. В салоне установлена наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, а также система помощи водителю при управлении трамвайным вагоном.

«Появление трамвая сделало возможным запуск регулярных экскурсий для екатеринбуржцев по Верхней Пышме. Казалось бы, два города вплотную прижаты друг к другу, но на первых же экскурсиях мы узнали, что большинство участников ни разу не были в Верхней Пышме. Вот так внезапно трамвай стал фактором развития внутреннего туризма», – сообщил Дмитрий Москвин, руководитель центра авторских экскурсий Екбгуляем.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»