Депутат Алексей Вихарев передал нужную помощь свердловскому онкодиспансеру

Председатель медицинской фракции Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев продолжает помогать Свердловскому областному онкологическому диспансеру. В этот раз депутат передал противопролежневые держатели для стоп, голеностопные ортезы, скользящие простыни для лежачих больных и кресло-коляску для сопровождения маломобильных пациентов.

«Как руководитель медицинской фракции и просто как неравнодушный человек продолжаю помогать Свердловскому онкодиспансеру. Медики здесь выполняют очень сложную задачу – ежедневно борются за жизни людей. Им нужна наша посильная поддержка, как моральная, так и материальная. Привёз необходимое медицинское оборудование, которое позволит, насколько это возможно, облегчить процесс лечения для пациентов. Свою шефскую помощь продолжу и в дальнейшем», – рассказал Алексей Вихарев.

Переданные медицинские приспособления нужны онкодиспансеру постоянно и в больших количествах, они предназначены для реабилитации лежачих и прооперированных больных. Держатели для стоп помогают избежать пролежней, ортезы фиксируют стопы после операции, скользящие простыни облегчают процесс перекладывания больного с кровати на каталку. Кресло-коляски востребованы специалистами службы сопровождения, которые встречают и транспортируют маломобильных пациентов в нужный кабинет.

«Минздрав Свердловской области выделяет нам достаточное финансирование, у нас есть все самое необходимое, но когда расходных материалов и оборудования с запасом – это хорошо. Самое главное, что мы ценим доброе отношение к нам и нашим пациентам, поддержку всех, кто столкнулся с этим серьезным недугом», – отметил Борис Мейлах, главный врач СООД.

Поддерживает Алексей Вихарев и региональное отделение Всероссийской общественной организации помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!». В этот раз он передал председателю Надежде Собиной ноутбук, который упростит консультационную работу с семьями, столкнувшимися с онкологией.

Ранее Алексей Вихарев уже закупил для онкодиспансенра пульсоксиметры, кресло для забора крови, кресла-коляски. Также помог благоустроить территорию возле главного корпуса: в летнее время здесь были установлены скамейки и урны.

Напомним, медфракция – самое многочисленное депутатское объединение в гордуме, в него входит 16 депутатов. Они не только оказывают помощь медицинским учреждениям, но и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Всего на поддержку больниц и мобилизованных свердловчан было направлено свыше 56 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Онкодиспанесер получил помощь от руководителя медфракции Расходные материалы нужны пациентам постоянно

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