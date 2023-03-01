В Кировграде двое рецидивистов выкинули третьего с балкона, когда «разошлись во взглядах на образ тюремной жизни»

В Кировграде двух ранее судимых мужчин обвиняют в убийстве товарища. Приятели поругались, обсуждая тюремную жизнь. Инцидент произошел в Кировграде 21 февраля.

Трое ранее судимых мужчин собрались в квартире одного из них, чтобы помянуть умершего накануне знакомого. «Но застолье вскоре не заладилось, так как, по предварительным данным, граждане вспомнили то время, когда они находились в местах лишения свободы. В ходе беседы мужчины разошлись во взглядах на образ тюремной жизни, на то, кто и как из них отбывал наказание. Фривольное сравнение, скорее всего, и настроило двух участников против одного. Они долго не раздумывали, как наказать собутыльника», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Двое мужчин сначала избили своего знакомого, а затем взяли за руки и ноги и выбросили с балкона третьего этажа. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте. Сообщение об обнаружении под окнами тела поступило в полицию 21 февраля в 8 часов утра. Личность погибшего установили оперативно, и тут же приступили к отработке жилого сектора. В итоге сыщики задержали двух подозреваемых, которые рассказали, как все произошло.

«Следственным отделом по городу Кировград СУ СК России по Свердловской области двум ранее судимым местным жителям, 1994 и 1975 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц». Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Обвиняемые заключены под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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