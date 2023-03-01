Женщина отсудила 150 тысяч у подруги, мастиф которой откусил ей палец

Свердловский облсуд поставил точку в споре двух бывших подруг из Ивдельского района. Конфликт между женщинами начался в январе 2022 года, когда собака одной из них напала на другую.

Как рассказали в пресс-службе суда, в тот день Вера и Елена подошли к частному дому Елены в поселке Атымья. Елена попросила Веру остаться за калиткой, а сама зашла во двор. Вера не послушалась и проследовала за подругой. Елена в этот момент пыталась закрыть в вольере свою собаку породы тибетский мастиф, но пес вырвался, побежал к калитке и напал на Веру. Женщина получила множественные рваные раны правой ладони и лишилась половины пальца.

Вера подала на Елену в суд, требуя взыскать с нее стоимость восстановительного лечения 212 576 рублей, транспортные расходы – 9 161 рубль, компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также расходы на консультацию врача, медикаменты и поездки на процедуры – 17 455 рублей.

В суде первой инстанции допросили свидетеля, который видел женщин, идущих к дому. Он подтвердил позицию ответчика, что сначала в калитку дома зашла хозяйка, а за ней буквально через минуту – ее подруга. После этого мужчина услышал команду собаке «Фу!».

Ивдельский городской суд посчитал, что виновата не хозяйка собаки, а ее подруга, которая вошла во двор, и отказал Вере в удовлетворении иска.

Пострадавшая подала апелляцию, и областной суд частично удовлетворил ее требования. Хозяин собаки должен постоянно контролировать животное, чтобы оно не могло причинить какого-либо вреда здоровью или имуществу других лиц. Елена не смогла удержать пса и вернуть его в вольер, когда зашла во двор дома. Неосторожное поведение пострадавшей не может являться основанием для отказа в возмещении вреда. Судебная коллегия определила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Во взыскании материального ущерба было отказано, так как суду не было представлено надлежащих доказательств о понесенных расходах.

Ивдель, Елена Владимирова

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