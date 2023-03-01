На Урале не осталось «крокодиловых» наркоманов

В Свердловской области нет наркозависимых, кто употребляют наркотик, известный как «крокодил». Об этом «Новому Дню» сообщил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин. Напомним, «крокодил» – это кустарное вещество, которое изготавливают на основе кодеина.

«Это очень тяжелые пациенты с распространенными гнойными и септическими ранами по всему телу в местах введения этого наркотика. В общем, по своей природе такое употребление наркотиками теряет какой-то смысл, потому что когда люди употребляют наркотик, они делают это для удовольствия, в гедонистических целях, а такое потребление – это уже агония», – объяснил снижение «популярности» этого вещества главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

По его словам, из тех, кто употреблял «крокодил» и состоял на учете, никого не осталось в живых.

Также употребление кустарного наркотика резко снизилось, по словам эксперта, благодаря госполитике – около 10 лет назад на законодательном уровне был введен запрет на продажу кодеинсодержащих препаратов без рецепта.

Отметим, в регионе, по данным Олега Забродина, большинство наркозависимых употребляют опиоидные наркотики. Всего в Свердловской области по состоянию на 1 января 2023 года зарегистрировано 6649 человек с диагнозом «наркомания», 4275 – без диагноза, но эпизодически употребляющих.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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