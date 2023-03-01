Минобороны разъяснит порядок предоставления отпусков участникам СВО

У Министерства обороны попросили разъяснить порядок предоставления отпусков участникам специальной военной операции. Это связано с тем, что прошло почти 6 месяцев со дня начала частичной мобилизации, а президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию указал, что участники СВО должны получать отпуск раз в полгода по 14 дней.

Запрос в адрес главы Минобороны Сергея Шойгу направил депутат Госдумы Максим Иванов. В своем телеграм-канале парламентарий написал, что в последние дни ему стали гораздо чаще поступать письма от родственников участников СВО с вопросом «когда нашего сына/мужа/брата/друга отпустят домой на побывку?».

«Вопрос, действительно, серьезный. По информации граждан, на уровне командиров воинских подразделений ответы на него даются разные: кто-то отпускает, кто-то нет. Обратился к Министру обороны с просьбой дать разъяснение по ряду вопросов, касающихся темы отпуска участников СВО. Люди ждут конкретики, определенности. Люди волнуются. Необходимо внести ясность», – пишет Максим Иванов.

В запросе уточняется, с какого момента отсчитываются 6 месяцев – с момента призыва или начала участия в спецоперации, засчитывается ли бойцу время нахождения на учебном полигоне либо в госпитале, а также ряд других нюансов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»